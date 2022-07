Il Mattino – Altro nome per la porta! Ecco di chi si tratta

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul rebus portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è alla ricerca di un numero 12 d’esperienza da poter mettere alle spalle di Alex Meret. E dopo i nomi di Sirigu, Keylor Navas e Kepa sarebbe spuntato un nome nuovo. Infatti il Barcellona avrebbe proposto al club partenopeo il cartellino di Neto. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è un esubero in casa blaugrana. Ha inoltre già esperienza in Italia, avendo giocato alla Juventus, e potrebbe essere una buona alternativa low cost per il Napoli.