Tuttosport – Napoli, si cerca il vice Meret: le ultime

Il Napoli è alla ricerca di un secondo portiere da affiancare ad Alex Meret. Stando a quanto riportato da Tuttosport la società azzurra sta pensando a diversi nomi, ma la pista più probabile resta quella di Salvatore Sirigu:

“L’addio di Ospina non è stato ancora compensato dall’arrivo di un altro profilo che possa avvicendarsi con Meret ed i nomi di Kepa (Chelsea) oltre a quello di Keylor Navas (Psg) sembrano irraggiungibili per gli ingaggi che il Napoli non può e non vuole sostenere. Soluzione alternativa low cost è Sirigu, 35 anni svincolato, oppure Ivica Ivusic, croato classe 95 dell’Osijek”. Si legge sul quotidiano.