L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’affare Kim Min-jae.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che oggi dovrebbe esserci un nuovo colloquio tra il club azzurro e il Feberbahce per provare a raggiungere l’accordo definitivo.

De Laurentiis non è intenzionato a versare i 20mln di euro previsti dalla clausola. Nel caso in cui non dovesse arrivare il punto d’incontro, la questione verrà chiusa.