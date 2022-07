L’edizione odierna di Cronache di Napoli riporta notizie su Dries Mertens.

Sembra che non si riesca a trovare un accordo economico, l’entourage di Mertens, infatti, chiede 400 mila euro in più ai 2.,5 mln proposti dalla società. La storia che lega il belga e il Napoli sta quasi per concludersi ufficialmente.