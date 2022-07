Si è appena conclusa la seconda ed ultima amichevole del ritiro di Dimaro Napoli-Perugia. Il risultato sul tabellino riporta 4 a 1. Per il Napoli in gol al 5′ Kvaratskhelia, al 35′ Anguissa, al 53′ Politano e al 92 Petagna. Buona prova della squadra di Spalletti che ha dimostrato già una buona forma precampionato. Ampio spazio nei 90′ per tutti i giocatori in ritiro.