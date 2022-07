LE PAGELLE: Kvara e Osimhen, c’è già intesa! Politano motivato

Si è appena conclusa l’amichevole estiva fra Napoli e Perugia. A Dimaro il risultato segna 4-1 per gli azzurri, con marcatori: Kvaratskhelia (N), Anguissa (N), Melchiorri (P), Politano (N), Petagna (N)

Ecco le pagelle a cura della nostra redazione:

Meret 6 – Napoli mai in seria difficoltà nel primo tempo, facile gestione (dal 45′ Contini 6 – non può nulla sul gol del Perugia)

Di Lorenzo 6,5 – Tutta la partita per il capitano con buone intercettazioni difensive e inserimenti a fine primo tempo. Ottima gestione d’esperienza come centrale nel secondo tempo

Rhamani 6 – non sembra ancora in forma a causa del proprio fisico, lo testimonia al 45′ l’ammonizione che ferma una pericolosa incursione del Perugia (dal 75′ Costanzo SV)

Juan Jesus 6,5 – si fa notare con qualche buon recupero in difesa, pedina su cui Spalletti può contare anche in questa stagione (dal 45′ Zanoli 5 erroraccio sul gol di Melchiorri, scivolata maldestra, pecca di inesperienza)

Mario Rui 7 – il ”maestro” dona estrosa sicurezza al reparto difensivo, salta l’uomo con facilità e dimostra grande personalità nelle scelte di gioco (dal 75′ Zerbin 6 qualche buona giocata, pochi minuti per un giudizio definitivo)

Anguissa 7 – si scopre bomber, 2 gol in 2 amichevoli, entrambi su calcio d’angolo. Che sia un’indizio per la prossima stagione? (Elmas 6 dal 45′ fa il suo compito senza spiccare)

Lobotka 7 – a tutto campo, potrebbe già iniziare domani il campionato. L’essenza e il metronomo di Spalletti! (dal 45′ Demme 6,5 mantiene l’equilibrio stabile nel Napoli nonostante l’assenza di Stanislav nel secondo tempo)

Fabian 6 – il più in ombra del centrocampo del Napoli, rischia diversi passaggi e si riprende nel finale di primo tempo con qualche buon inserimento. La testa è a Napoli? (dal 45′ Zielinski 6 qualche buona giocata ma sembra ancora il Piotr di fine campionato)

Kvaratskelia 7,5 – un gol spettacolare di esterno dopo il triangolo con Osimhen. Poche giocate ma da vero fuoriclasse. Voto 77! (dal 45′ Ounas 6,5 la classe dell’algerino non va mai in vacanza, il problema resta la costanza del rendimento, vedremo)

Osimhen 7 – serve un assist d’oro a Kvicha. Non ancora pienamente in condizione ma quando scatta non c’è n’è per nessuno. (dal 45′ Petagna 6,5 migliora leggermente la sua condizione rispetto alla partita con l’Anaune. Si dedica anche un gol. L’ultimo con la maglia azzurra visto l’imminente passaggio al Monza?

Lozano 6 – l’impegno di Lozano non è da mettere in dubbio. Ma da un giocatore su cui il Napoli ha investito molto ci si aspetta molto di più. Manca spesso l’ultimo passaggio decisivo per la punta. Da rivedere! (dal 45′ Politano 7 una piacevole sorpresa, Matteo dopo aver messo da parte i battibecchi con il mister sembra volersi riprendere il posto da titolare)