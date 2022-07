Gazzetta – La risposta di Politano dopo la polemica con Spalletti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Matteo Politano.

Il quotidiano pone l’accento sulla prestazione dell’accattante durante il primo test stagionale della squadra, contro l’Anaune. Doppietta per lui, in risposta alle punzecchiature ricevute da Spalletti nelle ultime settimane.

Che il giocatore voglia andar via è noto a tutti, ma questa volontà non ha compromesso il suo lavoro in campo, eseguito (per il momento) nel migliore dei modi.