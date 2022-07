Di Gennaro: “Mertens è ancora importante, se andrà via il Napoli deve prendere uno alla sua altezza”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Di Gennaro, ex calciatore, parlando del Napoli e della situazione Mertens.

Ecco le sue parole su Mertens: “Mertens ha dato tanto e potrà dare ancora di più, è un calciatore ancora importante e qualora dovesse andare via, il Napoli dovrebbe sostituirlo con un nome di alto profilo. Mi auguro che possano continuare insieme. La carriera di Dries è partita contro di me a Cagliari: fu la sua prima da attaccante centrale, fece una tripletta, ma in quel momento iniziò la storia dei tre ‘piccoletti’, con Insigne e Callejon, che ha poi portato il bomber belga a diventare il recordman di gol con la maglia del azzurra”.