Come riportato da calciomercato.it Javier Zanetti, vicepresidente dell‘Inter, ha rilasciato un’intervista a ”Bolavip argentina” ribadendo le stesse parole del ds Marotta sul calciomercato. Ecco le parole evidenziate: “Dybala è sempre stata un’opportunità perché è libero, ma oggi l’Inter ha Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez. In questo momento stiamo bene così. Abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori – ha infine aggiunto – ma questo non vuol dire che le cose non cambino in futuro“.