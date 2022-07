Luca Marchetti, esperto di Sky Sport, ha fatto il punto sul sostituto di Kalidou Koulibaly, giocatore che è andato via e oggi è partito per Londra.

Marchetti e la squadra mercato hanno dato tutti gli ultimi aggiornamenti sul difensore centrale:

“Il Napoli sta trattando Kim ed è un profilo che ha ricevuto l’endorsement di Spalletti. Il Napoli, però, oggi ha avuto dei contatti con il Fenerbache per due motivi: il club azzurro ha voluto capire se ci fosse un modo per abbassare la clausola e quindi la trattativa durerà qualche giorno, per cui il Napoli ha già avvertito il club di Istanbul che farà tutte le valutazioni sul giocatore, sia tecniche che economiche.. Sullo sfondo c’è Acerbi, che costa meno a livello di cartellino ma non d’ingaggio”.