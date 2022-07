Gazzetta – Il Chelsea ha fatto prima di tutti: operazione fulminea per KK

Il Chelsea ha conquistato Kalidou Koulibaly in pochissimi giorni.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il difensore sarebbe finito in terra londinese in un battibaleno: infatti, la società dei Blues avrebbe accelerato nelle ultime ore nonostante non fosse convinta dell’investimento a titolo definitivo in un primo momento; al Napoli andranno dunque circa 40 milioni da investire sul mercato per trovare un erede del 26, mentre il calciatore percepirà ben 50 milioni di euro in cinque anni spalmati in dieci milioni netti all’anno. Un affare che, dunque, divide per sempre KK dal Napoli.