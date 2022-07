Chiariello sicuro: “Dybala fondamentale per la stagione del Napoli! Vi spiego perché”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto attraverso i propri social per dire la sua sul possibile approdo di Paulo Dybala al Napoli. Queste le sue parole: “L’addio di Kalidou Koulibaly ha liberato nel Napoli risorse importanti! Fino a poco tempo fa ritenevo del tutto impossibile un possibile contatto con l’entourage dell’Argentino, oggi non è così. Il fantasista è un’occasione quasi irripetibile. Dybala, se dovesse arrivare al Napoli, darebbe vita nuova ad una piazza delusa ed amareggiata. Il progetto tecnico potrebbe partire integralmente dall’ex Juventus non solo per l’era Spalletti, anche per quelle a venire“.