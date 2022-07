Radio Kiss Kiss Napoli – Nandez vicino al Napoli: c’è una richiesta di ADL

Nandez potrebbe arrivare a stretto giro dal Cagliari.

Come riportato dalla radio ufficiale della SSC Napoli, ovvero Kiss Kiss Napoli, il patron azzurro ADL avrebbe chiesto al direttore sportivo Giuntoli di incentrare la campagna acquisti su profili sudamericani: non a caso, infatti, l’arrivo dell’uruguaiano Nandez potrebbe essere una conseguenza della richiesta del presidente azzurro. Si sta tuttavia aspettando la definizione dell’imminente cessione di Diego Demme per proseguire con la chiusura dell’affare.