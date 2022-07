Il Napoli è molto vigile su alcuni calciatori, tra questi c’è anche Mattias Svanberg del Bologna. Il centrocampista svedese ha molte offerte, alcune anche dall’estero come il Wolfsburg. Come riportato dallaa Gazzetta dello Sport il Napoli ha avuto un primo approccio con l’agente del calciatore, che al momento non ha accettato la prima offerta fatta dagli azzurri. Il giocatore è attualmente in ritiro con i rossoblù, ma il suo addio è sempre più probabile.