Il Roma – Il Napoli pronto a fare un’offerta a Dybala

Secondo quanto riporta Il Roma, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe pronta un’offerta per portare all’ombra del Vesuvio Paulo Dybala. L’argentino è svincolato e le squadre a lui interessate non sembrano aver fatto ancora il passo decisivo per prenderlo. Il patron azzurro vorrebbe prendere l’argentino soprattutto per riaccendere la piazza dopo gli addii degli ultimi mesi. Il Napoli è pronto ad offrire al trequartista ex Juventus un quinquennale da 5 milioni all’anno, con la speranza che il giocatore possa accettare una proposta più bassa rispetto a quella che cercava nei mesi scorsi.