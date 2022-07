Sky – Il Chelsea punta tutto su Koulibaly! Le ultime

L’edizione odierna di Sky ha fatto il punto sulla situazione attorno a Kalidou Koulibaly. Secondo l’emittente televisiva al difensore del Napoli, in arrivo nella notte nel ritiro di Dimaro. Sembra imminente un’offerta importate da parte Chelsea. Il presidente De Laurentiis raggiungerà giovedì la squadra, poi si dovrà capire l’entità dell’interesse da parte del club inglese e il punto di vista del giocatore. Koulibaly ha ricevuto dal Napoli un’offerta di 6 mln per 5 anni, ma non ha dato una risposta.