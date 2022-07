L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva tra domani e dopo domani il Monza dovrebbe fare una prima offerta al Napoli per Andrea Petagna. Nell’attacco del Monza è stato individuato il bomber azzurro come una delle prime scelte. Verrà fatta un’offerta al Napoli di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza a 13-14 milioni”