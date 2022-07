Pedullà: “Difficilmente De Laurentiis rilancerà per il rinnovo di Mertens”

Il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, ha riferito delle ultime novità legate al futuro di Dries Mertens e Andrea Petagna. Per quanto riguarda l’attaccante belga, ormai svincolato, l’esperto di calciomercato si è espresso così in un articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport: “Se non ha accettato la proposta del Napoli da 2,5 milioni di euro a stagione, difficilmente De Laurentiis rilancerà l’offerta. Al momento Mertens non sa ancora dove giocherà”.

Su Petagna: “Lui avrebbe lasciato Napoli già l’estate scorsa, ma il goal in casa del Genoa negli ultimi minuti mandò in frantumi il trasferimento alla Sampdoria già concordato”. L’ex centravanti della SPAL piace tanto al Monza e al Torino. L’attaccante dovrà aspettare per conoscere il suo futuro anche perché, al momento, il club di Aurelio De Laurentiis non ha ancora acquistato un altro centravanti e non ha perso le speranze di tenere Mertens.