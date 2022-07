Dani Alves: “Il mio addio al Barcellona non mi è piaciuto”

L’ex Barcellona Dani Alves, sulle pagine del The Guardian, saluta l’esperienza catalana attaccando la dirigenza: “Non sono andato via con tristezza, anzi, sono felice di essere tornato al Barcellona. Ho sognato di vivere questo secondo momento per cinque anni. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata come è stata gestita la mia partenza. Avevo chiarito subito che non ero più un giocatore di 20 anni e che volevo che le cose si facessero apertamente”. Ha evidenziato il fuoriclasse brasiliano.

Che poi ha rincarato la dose: “Ma al Barcellona non importa delle persone che hanno fatto la storia del club e vorrei che facessero le cose in modo diverso. Non parlo di me perché la mia situazione era diversa. Sarò eternamente grato a Xavi e al presidente per la seconda possibilità”.

Sul suo futuro: “Sto studiando offerte che soddisfino il mio desiderio di competitività. So che tutti parlano della mia età, dicono che sono vecchio e che non ho più le offerte di 20 anni fa… Ma sono completamente in disaccordo perché ho l’esperienza che prima non avevo. Mi piace vincere. Voglio andare da qualche parte dove posso vincere”.