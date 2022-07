Losapio: “Icardi via solo in prestito. De Ligt andrà al Bayern Monaco”

Sarà una estate molto calda per quello che concerne la campagna acquisti e cessioni. Ne ha parlato Andrea Losapio a Tuttomercatoweb: “Su Icardi la situazione è particolarmente semplice. Nove milioni di euro all’anno, il Paris Saint Germain lo vuole dare via pur pagando larga parte dell’ingaggio, certo è che non si potrà andare oltre il prestito secco perché non c’è alcuna intenzione di lasciare il PSG perdendo dei soldi da parte di Icardi e Wanda Nara. Si può giocare”.

“I giovani, pur di successo, devono fare un giro infinito prima di tornare a casa base. Lo ha fatto Tommaso Pobega, che i tifosi del Torino stanno già rimpiangendo. Potrebbe fare la stessa cosa Cesare Casadei, con una domanda: ma è proprio impossibile farlo entrare nelle rotazioni, nel minutaggio, dell’Inter? Come per Zaniolo con la Roma, ci deve essere il coraggio per lanciare in prima squadra i giovani, non può sempre Roberto Mancini far partire un movimento che è troppo ancorato sulle proprie condizioni. Matthijs De Ligt andrà al Bayern Monaco“, ha aggiunto il giornalista.