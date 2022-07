Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, e come confermato anche da Claudio Lotito durante l’inizio del ritiro, Nicolò Casale è un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore, accostato per diverso tempo anche al Napoli, si trasferirà alla corte di Maurizio Sarri già da domani. Per lui in programma le visite mediche di rito che gli consentiranno di prendere parte, sin da subito, al ritiro dei capitolini.