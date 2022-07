La serie A ricorda oggi uno dei gol più belli dell’anno

Salto indietro nel tempo, si vola alla decima giornata, il Napoli ospitava il Bologna e la partita era bloccata sullo 0-0. A sbloccarla ci pensa una magia di Fabian Ruiz. Questo video ritrae il gol da diverse posizioni per far capire quanto il centrocampista spagnolo era stato chirurgico nell’esecuzione. Fabian ci ha sempre dimostrato di avere un piede magico che ha saputo regalare forti emozioni alla tifoseria partenopea come quello contro la Lazio. Il centrocampista del Napoli ha dimostrato di essere imprescindibile per Luciano Spalletti regalando al Napoli 7 gol e 4 assist in 32 presenze la scorsa stagione.