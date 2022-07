De Maggio: “Koulibaly non andrà alla Juventus, il Napoli tratta il rinnovo”

Walter De Maggio, giornalista sportivo, ha parlato dell’ipotetico trasferimento di Koulibaly alla Juventus.

Quest’ultimo, a Radio Goal, ha stoppato categoricamente la possibilità di vederlo in bianconero: “Koulibaly non andrà alla Juventus, per volontà sua e del Napoli. La società sta trattando con lui il rinnovo da circa due mesi, se dovessi presentarsi il Barcellona sarebbe un discorso diverso”. Nonostante tutte le voci, dunque, è improbabile che il senegalese possa finire a Torino sponda Juventus nelle prossime settimane.