Il Gazzettino – Deulofeu-Napoli, Gaetano può sbloccare la trattativa. Ma Spalletti…

L’edizione odierna de Il Gazzettino scrive a proposito della trattativa che vedrebbe Gerard Deulofeu vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato, la chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere l’approdo in terra friulana di Gianluca Gaetano. L’Udinese potrebbe accettare un’offerta con il calciatore presentato come contropartita insieme ad un conguaglio economico. L’ostacolo a questa trattativa, come riporta la testata, è Luciano Spalletti, che vuole tenere il prodotto del vivaio partenopeo, anche se non potrebbe garantirgli un certo spazio.