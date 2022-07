Bellucci: “È arrivato il momento di puntare su Meret. Scamacca è il sostituto ideale di Osimhen”

Claudio Bellucci, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Osimhen vale i 100/120 milioni di euro di cui si parla? Lo spero per il Napoli. Victor è molto forte, io spero che gli azzurri non lo vendano, però chi vale quelle cifre là ha fatto sei o sette stagioni di alto livello, non una. Parlo di Lewandoski, ad esempio. Il ragazzo è come se avesse fatto la prima stagione in maglia Napoli, perché alla prima ha avuto tanti intoppi, si è dovuto adattare alla preparazione italiana e ne ha pagato lo scotto fisico. Con chi lo sostituirei? Sono un patriota, dunque dico Scamacca. Ha fatto tanti gol col Sassuolo che, con tutto il rispetto, non è un top club. Al Napoli potrebbe giocare la Champions e sarebbe costretto a giocare tutte le partite per vincere. Per me è un grande investimento, già oggi vale tantissimo, dopo una stagione in Campania chissà quanto potrebbe valere”.

“Giusto che il Napoli punti su Meret? Poteva avere un po’ più di continuità, ma quando hai un Gattuso o Spalletti che chiede cose che, tecnicamente, non hai, vai in difficoltà, ed è per questo che Ospina è parso più sicuro. Già è nel giro della Nazionale, quindi io direi che è arrivato il momento di puntare forte su di lui. Il portiere deve parare, poi se è anche bravo nel giro palla è un di più. Nemmeno Buffon era bravo con i piedi, ma è stato il miglior portiere italiano di tutti i tempi. La tecnica può essere affinata e migliorata”.