Tuttosport – Petagna al Torino: arriva l’offerta da parte dei granata

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, pare che il Torino abbia fatto un’offerta per Andrea Petagna.

L’attaccante del Napoli piace molto sia a Cairo che a Vagnati, i quali accoglierebbero a braccia aperte l’arrivo del giocatore. L’ex Spal avrebbe chiesto di essere ceduto per trovare maggior spazio e continuità, visto che con Spalletti non ha avuto grandi chance.

Il club granata potrebbe essere la soluzione giusta per Petagna, un realtà dove poter ritrovare feeling col campo, visto che nell’ultima stagione in maglia azzurra è venuto a mancare per il numero di presenze