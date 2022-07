A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Walter De Maggio che ha parlato del rinnovo di Amir Rrahmani. Ecco quanto detto:

“Il Napoli sta lavorando per il futuro. Il club azzurro infatti ha intenzione di rinnovare anche il contratto di Amir Rrahmani, attualmente in scadenza nel 2024. Nelle prossime settimane il Napoli sonderà il terreno per intavolare la trattativa per il prolungamento del contratto del difensore kosovaro”.