Il giornalista di Repubblica Antonio Corbo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione in casa azzurra. Ecco le sue dichiarazioni: “Al momento vedo un Napoli con le idee confuse. Si pensa ancora a Mertens, che ha 35 anni: se resta va bene, altrimenti bisogna guardare oltre. La società deve guardare i calciatori per quello che varranno domani. Il ciclo di Sarri ormai è finito, ed è necessario iniziarne un altro, magari abbassando il tetto ingaggi e scegliendo giocatori competenti. De Laurentiis ha detto che vuole vincere lo scudetto, ma poi ha preso uno schiaffo da Spalletti che gli ha fatto notare come sia difficile ripetersi in queste condizioni. La squadra deve essere rinnovata, non ha senso perdere tempo su Mertens: rinnovargli il contratto sarebbe un bel gesto, ma il calcio del futuro è altrove. Dybala? Il Napoli ha fatto bene a contattarlo, nel 4-2-3-1 andrebbe benissimo. Ora però bisogna decidere sul farsi”.