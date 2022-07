Come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, Demme potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Su di lui, oltre ad un interessamento del Valencia nelle ultime settimane, si sarebbero inserite Fiorentina, Roma e Leeds. Il regista ha ottenuto dunque il via libera dal Napoli. Di fronte ad un’offerta congrua l’italotedesco potrebbe dunque partire.