La prossima stagione è in fase di preparazione. Le maggiori società di Europa si stanno attrezzando per creare la rosa più forte. L’attacco sta avendo un ruolo centrale in questo calciomercato e in Inghilterra tutte le big sembrano essere tranquille tranne una; l‘Arsenal infatti sono rimasta l’unica “TOP” in terra inglese senza un bomber di forza, tra l’altro hanno perso Lacazette a zero e cercano il degno sostituto. Più volte i Gunners hanno adocchiato il nome di Victor Osimhen come punta titolare. Le offerte inviate ad ADL sono state rimandate al mittente. L’altra compagine che appariva più “debole” era il Totthenam di Conte, il quale nelle ultime ore hanno piazzato il colpo da novanta: Richarlison per circa 70 milioni di euro, che andranno all’Everton. Da Londra sono tutti sicuri, l’Arsenal non vuole mollare il suo obiettivo numero uno e tenterà un nuovo assalto per ingolosire la dirgenza azzurra.