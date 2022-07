David Ospina è rimasto svincolato lo scorso 1 luglio dal Napoli. L’accordo con i partenopei no è mai arrivato e il portiere ha iniziato a guardarsi attorno. In Italia c’era la Lazio molto decisa sul colombiano. L’ormai ex Napoli ha però deciso di sposare il progetto dell’Al Nassr, sotto la guida di Rudi Garcia e con un ingaggio faraonico. Nelle ultime ore è rimbalzata la voce di una nuova pretendente per Ospina. Il Nizza infatti lo vorrebbe a tutti i costi, ha contattato il suo entuorage e prova a portarlo in Francia, dopo il fallimento a favore del Napoli di qualche anno fa. Anche stavolta i francesi dovranno arrendersi al volere del calciatore e al destino, perché sembra che il progetto dei nizzardi non affascina l’ex Arsenal, il quale ha già accettato l’offerta della società araba. Si inizia a delineare la strada dell’estremo difensore della Colombia, pronto a firmare l’ultimo grande contratto della sua vita calcistica.