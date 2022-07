CorrMezz: Spalletti valuterà Ambrosino a Dimaro, già due club di B su di lui

Oggi Il Corriere del Mezzogiorno scrive di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 e gioiello della Primavera del Napoli:

“Nel calcio le porte sono girevoli: da Mertens che ha scritto la storia del Napoli ad Ambrosino, che sogna di farlo in futuro, iniziando magari a convincere Spalletti durante il ritiro. Giuseppe Ambrosino, classe 2003, in realtà non si è mai fermato; martedì ha terminato l’Europeo Under 19 con la semifinale persa contro l’Inghilterra ma già scalpita per il futuro. Spalletti lo valuterà, poi si vedrà se andrà in prestito altrove, magari in B per fare esperienza, piace al Cittadella e al Bari. Con l’Italia under 19 orfana di Gnonto e Scalvini, Ambrosino ha ben figurato chiudendo l’Europeo con un gol e un assist. È una punta completa, capace di far gol in vari modi: di testa, destro, sinistro, in progressione, da fuori area oppure attaccando lo spazio. È stato il capocannoniere del campionato Primavera 1 con venti gol”.