Il Messaggero – Poche offerte per Diawara: la Roma detta la linea

Poche offerte per Diawara in casa Roma.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Messaggero, secondo cui il centrocampista ex Napoli avrebbe due club pronti a prenderlo solo in prestito: si tratta di Hertha Berlino e Lecce, che proverebbero a strappare il sì del calciatore solo con questa formula. Il club che ne detiene il cartellino, ovvero la Roma, vuole vendere il calciatore solamente a titolo definitivo. Attualmente nessuna società, però, sembrerebbe voler affondare il colpo in questa direzione.