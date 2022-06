ANSA – Casini: “Grazie alla nuova legge, maggiori introiti dai diritti TV per tutto il sistema calcio”

Secondo quanto riportato da Ansa, il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, avrebbe così commentato la notizia riguardo al decreto convertito in legge dal Governo. Proprio il 29 giugno, infatti, il decreto per l’attuazione del PNRR ad una vecchia legge del 2008 renderà possibile vendere alla nazioni estere i diritti TV per il campionato italiano con più facilità. Abolite, dunque, alcune restrizioni che complicavano e, non di poco, questo tipo di operazione.

Queste le parole di Casini: “Ringrazio il grande lavoro del Ministro Vezzali e non solo per quella che possiamo definire una grande impresa! I vincoli che ci affliggevano erano ormai compatibili con l’evoluzione dei mercati, la Serie A era parecchio penalizzata rispetto alle principali concorrenti. Adesso, invece, sarà più semplice vendere i diritti televisivi a società estere con un aumento dei ricavi non solo per la Serie A ma per tutto il sistema calcio“.