Kvaratskhelia: “Avevo un accordo con la Juve. Napoli? Mi ha convinto una persona”

Khvicha Kvaratskhelia, il neo acquisto del Napoli, ha rilasciato un’intervista in Georgia con Nobel Arustamyan. In questa lunga intervista, il calciatore georgiano ha raccontato di come Spalletti lo abbia convinto a dire sì al Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho parlato personalmente con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me. Dopo le sue parole ho deciso di firmare per il Napoli. Mi ha incoraggiato a prendere parte alla Serie A, mi sento pronto per il grande salto.

Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona. Con chi vorrei giocare? Koulibaly è un gran calciatore. Il mio calciatore preferito è stato Giorgi Kinkladze, era un gran talento che il calcio georgiano non ha saputo sfruttare”.

Anche il suo agente, Mamuka Jugeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando un importante retroscena: “Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe della Juventus. Il Napoli si è mosso concretamente”.