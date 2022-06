Il Mattino – Napoli, mercato bloccato: ADL vuole vendere prima di comprare

Il Mattino torna a parlare del Napoli concentrandosi sulle ultime vicende di calciomercato. Stando quanto riportato dal quotidiano la società azzurra non è ancora pronta a procedere con le operazioni di mercato in entrata. Questo perché ha bisogno di sfoltire la rosa:

“Su tutti andrebbe trovata una destinazione per Ounas e Petagna, mentre Politano è alla ricerca di una squadra che presenti al Napoli l’offerta giusta per partire. Con i soldi incassati dalle cessioni di Ounas, Petagna, Politano e Demme, il club azzurro potrebbe iniziare a muovere le prossime manovre in entrata. Queste si andrebbero ad aggiungere a quelle già messe a segno a inizio mese con gli arrivi di Olivera e Kvaratskhelia, oltre al riscatto di Anguissa”. Si legge sul quotidiano.