Gazzetta – Koulibaly nel mirino della Juve, non vuole tradire i suoi tifosi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Kalidou Koulibaly.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il difensore senegalese sia sempre più oggetto del desiderio della Juventus, la quale in caso di partenza di De Light, potrebbe sganciare il colpo.

Il Comandante è in scadenza di contratto a giugno 2023 e la trattativa in merito al rinnovo sembra non decollare. Il giocatore, dunque, potrebbe lasciare il club azzurro e magari approdare a Torino, pur non volendo tradire i suoi tifosi.

Koulibaly, infatti, è restio rispetto a quello che il popolo partenopeo vedrebbe come un tradimento.