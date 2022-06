Moggi: “Simeone con Osimhen formerebbe una grande coppia”

A Radio Marte è intervenuto l’ex direttore sportivo azzurro Luciano Moggi che ha parlato del Napoli che verrà. Ecco quanto detto:

“Il Napoli può ripartire da Mertens e Koulibaly? Quest’anno è un punto di domanda. Il campionato ricomincia prima a mercato iniziato, poi quando ricomincia anche dopo i Mondiali ci sarà ancora il mercato iniziato. Koulibaly deve firmare il prolungamento. Il ritardo di queste cose è dovuto alla mentalità del presidente che prima di perdere un soggetto a parametro zero vuole almeno 30/40 milioni. Vedo gente che società acquistano calciatori per 30/40 milioni e poi li perdono a zero. Credo che De Laurentiis tenga conto di come valorizzare questa rosa. Simeone al Napoli? Bisogna ricordare della stagione che ha fatto quest’anno, questi sono giocatori che in futuro possono essere importanti. Messo assieme ad Osimhen penso sia una bella coppia, perché uno è imprevedibile e l’altro cerca gli spazi”.