Giordano: ” De Laurentiis dovrebbe fare lui la prima mossa verso Mertens”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Antonio Giordano che ha fatto il punto sul rinnovo di Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“Ho sempre pensato che dentro Mertens nei confronti di Napoli e viceversa ci fosse un’attrazione particolare e non si arriva a dare il nome ad un figlio se non c’è tutto ciò. Per forza uno dei due deve alzare il telefono e chiamare l’altro tra De Laurentiis e Mertens. Io mi aspetterei che lo facesse il presidente. Ci sta anche che non lo faccia perché possa pensare che la sua offerta l’abbia già fatta e che la richiesta di Mertens fosse una provocazione. Il passo lo dovrebbe fare De Laurentiis senza essere para-ventoso, facendo un passo convinto dentro un progetto preciso economicamente, spiegandogli che sia l’offerta più importante che si possa fare. Altrimenti ognuno per la sua strada senza strategie, risparmiateci un finale indegno”.