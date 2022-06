CdM – Napoli pronto a blindare Koulibaly: pronta una super offerta per il calciatore

Il contratto di Kalidou Koulibaly con il Napoli è in scadenza nel 2023 e il calciatore non ha ancora rinnovato. La trattativa però è in corso perché Spalletti ha chiesto che il senegalese continui a giocare con la maglia azzurra.

Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno De Laurentiis sarebbe disposto a mettere sul piatto dell’offerta una nuova proposta. Il calciatore ha rifiutato l’iniziale offerta di un ingaggio da 4 milioni che con i bonus raggiunge 4,5 milioni di euro. Il Napoli al rientro potrebbe avvicinarsi all’attuale stipendio e proporgli 5 milioni più 1 di bonus. Bisognerà attendere la risposta del calciatore.