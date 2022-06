CdS su Mertens – Parte il countdown, ma non c’è nessuna novità sul rinnovo

Il Corriere dello Sport torna a parlare della vicenda Dries Mertens. Il suo contratto con il Napoli scadrà tra 48 ore. Il suo destino non è ancora deciso, anche se il rapporto con la società azzurra sembra essere in deterioramento. Dopo uno scambio di email tra calciatore e società non ci sono state ulteriori novità.

Dal ritiro con il Belgio il calciatore ha fatto sapere le sue intenzioni di rimanere a giocare in azzurro, ma nulla è ancora stato deciso. A 48 ore dalla fine del contratto però i tifosi continuano ancora a sperare che la società riesca a trovare una soluzione che permetta a Ciro di restare.