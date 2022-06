Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli riportando le ultime notizie di calciomercato. Sembra che ci sia una frenata per la trattativa di Ostigard. Non c’è intesa con il Brighton, si cercano quindi valide alternative per la difesa:

“Sul fronte della difesa, con l’affare Ostigard frenato da complicazioni economiche con il Brighton, si valutano anche i profili di Casale del Verona e del diciannovenne Colwill del Chelsea”. Si legge sul quotidiano.