Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Napoli avrebbe sondato il centrocampista della Spal Salvatore Esposito, che di recente ha debuttato in Nazionale. Tuttavia, al momento non è confermata nessuna trattativa, si tratta di un semplice scambio di parole tra Cristiano Giuntoli e Fabio Lupo, ds del club romagnolo. La società partenopea è da tempo interessata al giovane calciatore, che ha su di sé gli occhi di squadre come Sassuolo, Monza e Sampdoria.