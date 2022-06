Mercato: le quote dei trasferimenti del Napoli

Il mercato delle uscite quest’anno per i partenopei è molto dolorosi visto che dovranno affrontare l’addio di almeno uno tra Mertens, KK e Fabian Ruiz. Sul belga ci sono stati passi in avanti per il rinnovo ma l’inserimento di un club messicano fanno sprofondare quest’ultima ipotesi. Infatti, Planet win quota ancora a 1,75 la sua partenza. Per Fabian c’è tanto mercato, anche in Italia con la Juve e la sua quota si è abbassata a 1.60. Infine, KK è quello meno probabile, la sua quota si aggira sul 2.10.