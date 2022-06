Avvocato Fulgeri: “Non ci sono rischi di penalità per il Napoli per il caso Osimhen”

L’avvocato del presidente del Napoli Gino Fuglieri ha rilasicato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Nell’intervista l’avvocato ha parlato dei rischi che corrono gli azzurri, dichiarando anche che non si rischiano penalità. Qui un piccolo riassunto delle parole rilasciate dal legale: “Io e il presidente siamo in contatto continuo negli ultimi giorni, anche se lui è negli Stati Uniti per impegni. Al momento la società non è preoccupata, anche perché ci sono state delle sentenze a favore del club azzurro. Quello che ora crea un problema è la valutazione dei calciatori, che però non è oggettiva e viene scelta dal club. Gli inquirenti pensano che le valutazioni dei quattro ragazzi ceduti siano state alzate di molto. Al momento non è stato richiesto di ascoltare nessun membro della società ma potrebbe comunque accadere nei prossimi mesi”.