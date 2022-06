CorMezz, Zambardino: “Dybala-Napoli”: perché no?

Nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino, ha parlato di Napoli ma soprattutto di Paulo Dybala. Il noto giornalista ha dichiarato che, secondo lui, la trattativa non sarebbe impossibile.

Queste le sue parole: “Perché il Napoli non potrebbe ingaggiare Paulo Dybala per un biennale? Non vogliamo esagerare. Molti sono i requisiti che giocano a favore di questa magia: in primo luogo l’uomo ci ha più volte fatto male e nessuno ha più chance nel calcio di colui che ti ha più volte castigato. In secondo luogo l’operazione per portarlo all’Inter si è fermata, pare ormai definitivamente. Ci sarebbe da pagargli «solo» lo stipendio, che basterebbe a trattenere con larghi sorrisi sia KK che Mertens”