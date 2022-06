Il Mattino – Spalletti confida in Lozano: sarà la sua stagione

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Hirving Lozano.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che per l’attaccante messicano sarà una stagione soddisfacente in maglia azzurra. Spalletti ha posto in lui molta fiducia, tanto da affidargli il ruolo di esterno destro con assoluta priorità.

L’allenatore toscano confida nelle buone prestazioni del giocatore, nella speranza di incrementare il feeling visto in campo con Osimhen, aggiungendo degli sprazzi di imprevedibilità con l’innesto di Kvarastkhelia.