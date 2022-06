L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione Gerard Deulofeu.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, con la situazione in stand by riguardo la permanenza di Mertens in maglia azzurra, il club partenopeo sta continuando a trattare con l’Udinese per l’attaccante spagnolo. La società, però, è consapevole che dovrà cedere alcuni giocatori prima di sferrare il colpo.

Da valutare i prossimi sviluppi a riguardo.