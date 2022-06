Andrea Petagna è tra i possibili indiziati che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Su di lui ci sono due club di serie A: Monza e Torino. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno che scrive:

“Anche Petagna potrebbe cambiare aria: Monza e Torino sono interessate all’attaccante triestino”. Potrebbe essere una buona occasione per il centroavanti che in questa stagione ha trovato poco minutaggio in maglia azzurra.