Da Verona – ADL non ha perso di vista Tameze, può tornare alla carica

Sul Corriere di Verona oggi in edicola si parla dell’interesse del Napoli per il centrocampista dell’Hellas:

“D’altro canto, Aurelio De Laurentiis non ha perso di vista Tameze e punta a tornare alla carica. La quotazione del giocatore? Dai dieci milioni di euro in su. Dal lato delle motivazioni, il Napoli può mettere sul tavolo per Tameze non solamente un consistente aumento dell’ingaggio, ma pure l’opportunità di disputare la Champions League, e non sarebbe certo cosa da poco. Quell’Europa che, nel formato molto meno affascinante ma pur sempre significativo della Conference League, sarà un palcoscenico su cui salirà anche la Fiorentina, altro club interessato a Tameze, che ha colpito in maniera particolare Vincenzo Italiano, tecnico che ha appena definito il rinnovo con i viola”.